"Перевернуло сильным ветром": скорая помощь оказалась в кювете в ВКО (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: youtube.com

В соцсетях появилось видео непогоды в Восточно-Казахстанской области. Отмечается, что сильный ветер перевернул скорую помощь по трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха. Ролик прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сильный буран на трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха, скорую помощь перевернуло ветром", - указывается в подписи к видео.

По информации департамента полиции Восточно-Казахстанской области, машина опрокинулась не из-за ветра.

В ведомстве отметили, что 15 февраля около 06.30 часов 35-летний водитель "УАЗ" на 83 км трассы Усть-Каменогорск-Шемонаиха-РФ, не учитывая дорожные и метеорологические условия, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет.

"В результате ДТП пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В отношении водителя транспортного средства составлен административный протокол по ст.610 ч.1 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества)", - сообщили в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956243-perevernulo-silnym-vetrom-skoraya-pomosch-okazalas-v-kyuvete-v-vko-video/