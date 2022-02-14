Девушка погибла и 6 человек пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kolesa_pavlodara

Столкновение двух автомобилей произошло на трассе Ленинский-Иртышск-Русская Поляна-граница РФ 13 февраля. По информации медиков, на месте ДТП скончалась 26-летняя девушка, еще несколько человек с травмами госпитализированы в больницу. Стражи порядка открыли уголовное дело, а искореженные авто забрали на штрафстоянку, передает корреспондент NUR.KZ.

Столкновение Audi 100 и Toyota Camry на трассе произошло примерно в 16.30 часов.

В полиции сообщили, что за рулем Audi был 35-летний мужчина и, по предварительной версии, он не выбрал безопасную скорость движения. Сидевшая с ним 26-летняя девушка погибла.

"С различными травмами госпитализированы в больницу женщины 49, 73, 26 лет, а также мужчины 36 и 38 лет. Еще была 32-летняя женщина, у нее ушиб грудной клетки и рваная рана губы. У нее беременность 20 недель", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

В ДП региона уточнили, что за рулем Toyota Camry сидел 24-летний парень, вместе с ним были 4 пассажира, которым понадобилась медицинская помощь.

Автомобили в данный момент отправлены на штрафстоянку. Проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955967-devushka-pogibla-i-6-chelovek-postradali-v-dtp-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti-video/