Машина столкнулась с автобусом в ВКО: два человека погибли (видео)

Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/eastkazpolice

В воскресенье, 13 февраля, на трассе Усть-Каменогорск - Риддер в Восточно-Казахстанской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Два человека погибли. Об аварии сообщается на официальной Instagram-странице Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В результате столкновения с пассажирским автобусом на месте ДТП погибли 36-летний водитель Datsun и 29-летняя пассажирка авто.

Полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Согласно части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955924-mashina-stolknulas-s-avtobusom-v-vko-dva-cheloveka-pogibli-video/