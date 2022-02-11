Водитель замакима насмерть сбил человека и избежал наказания в Акмолинской области

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Житель Акмолинской области в соцсетях рассказал, что водитель заместителя акима Жаксынского района сбил насмерть его отца, но не понес никакого наказания из-за закона об амнистии. Мужчина обратился к руководству департамента полиции и прокуратуры с просьбой разобраться в ситуации. Его пост прокомментировали в ДП региона, передает Sputnik Казахстан.

"2 декабря 2021 года в селе Жаксы моего отца насмерть сбил служебный автомобиль заместителя акима района Сейдахметовой. За рулем сидел водитель Базылов. Прошу обратить внимание, что инцидент произошел в нерабочее время - в 18.40 часов", - написал Марат Клименко.

Мужчина сообщил, что спустя два месяца после аварии ему пришло постановление о прекращении досудебного расследования в отношении водителя. В полиции ему объяснили, что это связано с амнистией в честь 30-летия независимости Казахстана.

При этом, отметил Марат Клименко, водитель заместителя акима продолжает ездить на автомобиле.

"То есть в нашей стране можно сбить насмерть человека и остаться полностью безнаказанным!" - возмущается мужчина.

В департаменте полиции Акмолинской области подтвердили факт ДТП, а также освобождение водителя.

По информации ведомства, 2 декабря 2021 года Базылов за рулем Kia, двигаясь по улице Гагарина в селе Жаксы, допустил наезд на пешехода Клименко, который в результате полученных травм скончался.

По данному факту было начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), а 8 декабря был принят закон об амнистии.

Так как смертельная авария относится к категории преступлений небольшой тяжести, 1 февраля 2022 года принято решение о прекращении уголовного дела.

"3 февраля прокуратура принятое решение утвердила", - заключили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955637-voditel-zamakima-nasmert-sbil-cheloveka-i-izbezhal-nakazaniya-v-akmolinskoy-oblasti/