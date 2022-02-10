Смертельное ДТП в Алматинской области: водитель сбил троих парней и скрылся

Подозреваемый. Фото: управление полиции Илийского района

Троих парней сбили на автомашине близ Алматы. Водитель с места происшествия скрылся. Один из молодых людей погиб, двоих с различными травмами доставили в больницу. ДТП прокомментировали в полиции Илийского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Наезд на пешеходов, один из которых несовершеннолетний, произошел поздним вечером 7 февраля на автодороге Жапек батыра-Комсомол в Илийском районе. Парни в возрасте 16, 18 и 19 лет шли по обочине и были сбиты неустановленной машиной.

В Илийском РУП сообщили, что один из пешеходов погиб на месте происшествия. Стражи порядка установили марку скрывшегося автомобиля, водителя которой задержали на следующий день.

"Автомашиной, скрывшейся с места смертельного ДТП, оказалась Daewoo Nexia, которой управлял 34-летний местный житель. Он был доставлен в районное управление полиции и помещен в изолятор временного содержания. Расследование по факту проводится по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщил начальник отдела дознания Илийского РУП Бауржан Кабдулданов.

В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП.

"В районную больницу доставили двоих пациентов. Один из них получил легкие травмы и отказался от госпитализации.

У другого, 2004 года рождения, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, открытый оскольчатый перелом обеих костей правой голени со смещением, сотрясение головного мозга, сочетанную травму, ушиб грудной клетки и правого плечевого сустава, а также обширную рваную рану правой голени. У пациента травматический шок 2-3 степени. Сейчас он находится в отделении травматологии", - сообщила пресс-секретарь ведомства Ляйлим Аубакирова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955534-smertelnoe-dtp-v-almatinskoy-oblasti-voditel-sbil-troih-parney-i-skrylsya/