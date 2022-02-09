"Девочку вытащили из машины": последствия серьезного ДТП сняли на видео близ Алматы

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.7282

По трассе БАК в Талгарском районе при столкновении двух машин пострадали трое человек, среди них двое детей. ДТП прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места дорожно-транспортного происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах - легковая машина и минивэн с серьезными техническими повреждениями.

Иномарки разбросаны по обе стороны дороги. Очевидцы аварии помогают медикам вызволить из салона разбитого автомобиля ребенка.

"ДТП на БАКовской трассе. Вот девочку только что вытащили из машины", - говорит автор видео.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло утром 9 февраля в Талгарском районе с участием Toyota Camry и Toyota Estima.

"Установлено, что 28-летний водитель Toyota Camry, следуя в восточном направлении, на 7 км автодороги БАК-Алатау не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с Toyota Estima.

В результате ДТП пострадал водитель Camry, а также двое несовершеннолетних пассажиров Estima", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955405-devochku-vytaschili-iz-mashiny-posledstviya-sereznogo-dtp-snyali-na-video-bliz-almaty/