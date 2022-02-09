В Нур-Султане угнали, а затем перевернули Lexus

Перевернутый Lexus LX 470. Фото: polisia.kz

Полицейские задержали работника одного из столичных СТО – мужчину подозревают в угоне элитного внедорожника, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Предполагается, что подозреваемый угнал автомобиль Lexus LX 470, а также совершил кражу компьютерного оборудования для диагностики. После, как сообщили в полиции, мужчина выехал в Акмолинскую область, однако по пути попал в ДТП.

По версии полиции, подозреваемый не справился с управлением и совершил опрокидывание машины. Сообщается, что в аварии никто не пострадал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 31-летнего астанчанина, ранее судимого за совершение краж и автоугонов.

Подозреваемого взяли под стражу, мужчина признался в содеянном. В настоящее время по данному факту ведется следствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955336-v-nur-sultane-ugnali-a-zatem-perevernuli-lexus/