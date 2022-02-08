Автомобиль въехал в кондитерскую в Таразе

Кадр из видео: telegram-канал "ВТВС | В Таразе всегда солнечно"

Сегодня ночью в Таразе случилось крупное ДТП - автомобиль въехал в кондитерскую. В результате аварии пострадал один человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места ДТП опубликовал Instagram-паблик taraz.times.

Как рассказали очевидцы, поздней ночью авто въехало в магазин кондитерских изделий. По некоторым данным, за рулем машины была девушка.

"Вдруг услышали громкий звук на улице, мы очень испугались, аж с постели выпрыгнули", - рассказала жительница дома, напротив которого и находится пострадавший магазин.

В департаменте полиции Жамбылской области уточнили, что ДТП произошло 8 февраля в 00:30.

По данным полиции, водитель авто не справился с управлением и въехал в магазин. В результате ДТП травмы получила девушка, находившаяся в салоне машины. Ее доставили в больницу.

На месте аварии работают сотрудники полиции.

Стражи порядка вновь призвали водителей соблюдать ПДД и скоростной режим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955047-avtomobil-vehal-v-konditerskuyu-v-taraze/