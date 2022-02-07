Павлодарец избежал тюрьмы за смертельное ДТП

Место происшествия. Фото: соцсети

Авария произошла в августе 2021 года на пересечении улиц Камзина и Аймаутова. В ДТП погибла 87-летняя пенсионерка. Столкнулись при этом "Волга" и "ГАЗель". Водителю последней машины сегодня озвучили приговор, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский городской суд №2.

По информации суда, погибла в ДТП 87-летняя пассажирка "Волги". Виновником аварии признали водителя "ГАЗели", который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Уголовное дело расследовали несколько месяцев. По приговору суда водителю назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года, однако его не стали отправлять в колонию.

"На основании Закона "Об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК" и поскольку уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 345 ч.3 УК РК относится к категории преступлений небольшой тяжести, суд освободил осужденного от основного наказания в виде лишения свободы", - пояснила судья Павлодарского городского суда №2.

Однако теперь в течение 5 лет мужчине запрещено водить транспортные средства. Потерпевшие при этом требовали самого строгого приговора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954986-pavlodarets-izbezhal-tyurmy-za-smertelnoe-dtp/