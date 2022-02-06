Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Нур-Султане: семь человек пострадали (видео)

В Нур-Султане мужчина сел за руль в пьяном видео и устроил массовое ДТП, в результате которого травмы получили 7 человек. Об этом сообщает официальная Instagram-страница Департамента полиции Нур-Султана.
ДТП произошло вчера, 5 февраля, поздним вечером.
По данным полиции, водитель BMW, следуя по проспекту Тлендиева со стороны улицы Баршын в направлении поселка Талапкер, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry.
После удара BMW по инерции врезался в еще одно авто - Kia Rio, в следствии чего обе машины откинуло на "встречку". На встречной полосе Kia столкнулась с четвертым участником аварии - автомобилем "Лада".
На этом все не закончилось - в остановившуюся после столкновения Kia Rio врезался "ВАЗ 21114".
При этом водитель BMW попытался скрыться с места ДТП по полосе встречного движения, где еще раз столкнулся с Toyota Camry.
В результате аварии травмы получили 7 человек - их всех доставили в больницу, но после оказания медпомощи отпустили домой.
"По результатам освидетельствования установлено, что водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Автомашина правонарушителя водворена на коммунальную стоянку. В настоящее время проводится дознание", - сообщили в полиции.
Стражи порядка вновь призвали казахстанцев не садится за руль в пьяном виде.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954802-pyanyy-voditel-ustroil-massovoe-dtp-v-nur-sultane-sem-chelovek-postradali-video/