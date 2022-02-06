Автомобиль столкнулся с деревом в Павлодаре, два человека погибли (видео)

Место происшествия. Кадр из видеоролика: instagram.com/kolesa_pavlodara

В Павлодаре произошло смертельное ДТП: машина протаранила дерево, в результате чего скончались находившиеся в салоне водитель и пассажир. Очевидцы трагедии засняли все на камеры, после чего видео появились в соцсетях, передает NUR.KZ.

Записи были опубликованы в сообществах "Типичный Павлодар" и kolesa_pavlodara в Instagram.

На видеозаписи можно заметить, что авто врезалось в дерево с такой силой, что превратилось в груду металлолома.

В комментариях под одним из постов появилось сообщение от официальной Instagram-страницы пресс-службы ДП Павлодарской области с подробностями произошедшего.

Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло 5 февраля в 22:30 на улице Аймаутова.

Водитель авто марки Toyota потерял управление транспортом, из-за чего и въехал в дерево.

В результате происшествия 25-летний водитель и 35-летний пассажир скончались на месте. Еще один пассажир с травмами госпитализирован в больницу. Проводится проверка. Назначены экспертизы.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954798-avtomobil-stolknulsya-s-derevom-v-pavlodare-dva-cheloveka-pogibli-video/