Грузовик перевернулся в результате ДТП в Алматы (видео)

Место происшествия. Фото: instagram.com/kris_p_kz

5 февраля в Алматы произошло ДТП с участием легкового авто и грузовика марки "ГАЗель", передает NUR.KZ.

Фотографии и видео с места событий появились в сообществе kris_p_kz в Instagram.

В описании к посту говорится, что инцидент произошел на проспекте Рыскулова, а именно под мостом между проспектом Сейфуллина и улицей Белинского.

Закадровый голос пояснил, что грузовик марки "ГАЗель" снес фонарный столб и перевернулся набок, из-за чего в районе ДТП образовался дорожный затор.

Также на видео можно заметить, что в момент съемки на месте уже работала спецтехника, с помощью которой автомобиль убирали с тротуара.

Как добавил Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы, ДТП произошло примерно в час дня: водитель легкового авто марки Daewoo Nexia столкнулся с грузовиком "ГАЗ 3302", которые ехал в попутном направлении.

Из-за этого "ГАЗель" по инерции удара врезалась в металлическую опору уличного освещения и опрокинулась набок.

Начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов сообщил, что в результате происшествия обе машины получили технические повреждения.

Информации о пострадавших не было предоставлено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954771-gruzovik-perevernulsya-v-rezultate-dtp-v-almaty-video/