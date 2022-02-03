Пьяный водитель насмерть сбил супружескую пару в СКО (фото)

Место происшествия. Фото: ДП СКО

В Есильском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли супруги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, наезд на двоих жителей села Волошинка был совершен водителем Ford Focus в ночь на 3 февраля на автодороге вблизи населенного пункта. Пешеходы скончались на месте. Установлено, что они были мужем и женой.

Фото: ДП СКО

Водителя иномарки задержали на месте происшествия. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.4 ст.345-1 УК РК (Нарушение ПДД водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Место происшествия. Фото: ДП СКО

32-летнего мужчину водворили в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954492-pyanyy-voditel-nasmert-sbil-supruzheskuyu-paru-v-sko-foto/