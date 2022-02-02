Смертельный наезд на пешехода попал на видео в Шахтинске

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/salamatov_almaz

29-летний житель Шахтинска приговорен к 2,5 годам лишения свободы за смертельный наезд на пешехода. Видео момента ДТП опубликовано в Сети. Подробности аварии озвучил начальник управления дознания ДП Карагандинской области Алмаз Саламатов, передает корреспондент NUR.KZ.

Наезд на женщину в Шахтинске произошел в январе прошлого года. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.

Видео момента ДТП опубликовал в Instagram начальник управления дознания ДП Карагандинской области Алмаз Саламатов.

"Причиной выезда на встречную полосу послужило торможение автомобиля и его занос. Согласно ПДД, водитель должен вести машину, учитывая дорожные и метеорологические условия.

Водитель не обеспечил должную скорость и выехал на встречную полосу движения. Другими словами, если бы водитель, увидев пешехода, не растерялся и не тормозил в условиях гололеда или ехал бы с той скоростью, которая не позволила бы совершить занос автомашины, то он проехал бы по своей полосе мимо пешехода", - прокомментировал видео Алмаз Саламатов.

Суд назначил водителю наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

Всего за прошлый год в Карагандинской области зарегистрировано 132 ДТП со смертельным исходом, в которых погиб 161 человек.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954206-smertelnyy-naezd-na-peshehoda-popal-na-video-v-shahtinske/