Названа причина смертельного ДТП с каретой скорой помощи в Костанайской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В департаменте полиции Костанайской области назвали причину ДТП с участием машины скорой помощи - в результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

Трагедия произошла 18 января. Тогда на обледенелой трассе неотложку выкинуло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с "Нивой". 67-летний водитель "Нивы" погиб на месте, водитель неотложки и два пассажира были доставлены в больницу.

Как сообщает телеканал "Астана", причиной аварии стало то, что спецтехника медиков была на летних шинах.

"При проверке было установлено, что водитель скорой помощи передвигался на летней резине. Лицо, ответственное за выпуск транспорта Мендыкаринской районной больницы, было привлечено к административной ответственности", - проинформировал замглавы Управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

В отношении водителя скорой возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954129-nazvana-prichina-smertelnogo-dtp-s-karetoy-skoroy-pomoschi-v-kostanayskoy-oblasti/