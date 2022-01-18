Смертельное ДТП с участием скорой помощи произошло в Костанайской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Костанайской области произошла смертельная авария с участием машины скорой помощи. Обстоятельства ДТП озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, около 10.00 часов 18 января на 118 км трассы Костанай-Мамлютка случилось дорожно-транспортное происшествие.

"В условиях гололеда произошло столкновение скорой помощи ЦРБ Мендыкаринского района и автомашины "Нива", - отметили в ДП региона.

На месте аварии погиб 67-летний водитель "Нивы". Водитель неотложки и два пассажира доставлены в больницу.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что грузовик протаранил полицейское авто на блокпосту в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951738-smertelnoe-dtp-s-uchastiem-skoroy-pomoschi-proizoshlo-v-kostanayskoy-oblasti/