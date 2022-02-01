Полицейская машина снесла забор и въехала во двор частного дома в Алматинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/gres_info

Недалеко от Алматы патрульная машина снесла забор и въехала во двор частного дома. Как выяснилось, незадолго до этого специальный автомобиль протаранил кроссовер под управлением 40-летней автоледи. Аварию прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места ДТП распространяется в соцсетях. На кадрах показан поврежденный забор частного дома и остановившаяся во дворе патрульная машина. Автор отмечает, что полицейское авто на скорости снесло ограждение.

В ДП Алматинской области сообщили, что ДТП с участием патрульной машины произошло 28 января в Илийском районе.

"Установлено, что на 49 км автодороги Байсерке-Караой-Междуреченское Kia Sportage под управлением 40-летней женщины выехал с обочины, где автоледи допустила столкновение со служебной Hyundai Elantra. Патрульная машина далее по инерции повредила ограждение частного дома. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении водителя кроссовера составлен административный протокол по ст.610 ч.1 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954068-politseyskaya-mashina-snesla-zabor-i-vehala-vo-dvor-chastnogo-doma-v-almatinskoy-oblasti-video/