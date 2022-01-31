Два человека погибли при лобовом столкновении авто на трассе в ЗКО

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

Авария на трассе в Западно-Казахстанской области унесла жизни двух человек. Еще трое пострадавших госпитализированы с различными травмами, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДЧС ЗКО сообщили, что около 13 часов 31 января на 15-м километре автодороги Чапаево-Казталовка произошло столкновение двух легковых автомобилей.

"Лоб в лоб столкнулись автомашины Тоyota Сamrу и "ВАЗ-2107". В результате ДТП шесть человек получили травмы, в том числе грудной ребенок. Сотрудники трассового медико-спасательного пункта доставили пострадавших в больницу Акжаикского района", - отметили в ведомстве.

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

В полиции уточнили, что водитель автомашины "ВАЗ-2107" не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с Toyota.

"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончался 27-летний водитель "ВАЗа" и его пассажир, данные которого устанавливаются. Трое пострадавших доставлены в больницу", - сообщили в ДП ЗКО.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953901-dva-cheloveka-pogibli-pri-lobovom-stolknovenii-avto-na-trasse-v-zko/