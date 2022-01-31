Chevrolet врезалась в дерево и упала в арык в Алматы. Погиб водитель

ДТП. Фото: Sputnik / Стрингер

В Алматы на проспекте Достык автомобиль врезался в дерево и упал в арык. Водитель получил тяжелые травмы головы и скончался до приезда скорой помощи.

ДТП в Алматы произошло на проспекте Достык, ниже спорткомплекса Luxor, сообщает Sputnik Казахстан. За рулем находился 61-летний водитель, который погиб на месте.

По словам очевидцев, машина марки Chevrolet двигалась по проспекту в северном направлении. На полной скорости машина влетела в дерево. После столкновения автомобиль упал боком в арык.

Как сообщают корреспонденты, причины, почему водитель не справился с управлением, пока не выяснены.

В результате столкновения мужчина получил серьезную травму головы и скончался еще до приезда медиков.

Сейчас расследуется причина ДТП. Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты и дознаватели.

ДТП. Фото: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953802-chevrolet-vrezalas-v-derevo-i-upala-v-aryk-pogib-voditel/