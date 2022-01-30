Столкновение тепловоза c КамАЗом на железнодорожном переезде в Караганде сняли на видео

Кадр из видео. Источник: instagram.com/dorogi_karagandy

Тепловоз врезался в КамАЗ на железнодорожном переезде на улице Бытовая в Караганде. Аварию прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Столкновение тепловоза и грузовика произошло вчера, во второй половине дня. На месте аварии образовался затор. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

"По предварительным данным, 32-летний водитель КамАЗ, двигаясь по улице Бытовая со стороны проспекта Бухар-Жырау в сторону улицы Асфальтная, на железнодорожном переезде допустил столкновение с тепловозом.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель КамАЗа за медицинской помощью не обращался. На данном участке дорожное покрытие было чистым от наледи, сухой асфальт. Светофор работал, дорожные знаки имеются", -прокомментировали ДТП в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Также в ведомстве добавили, что данный факт зарегистрирован в полиции. По делу назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953678-stolknovenie-teplovoza-c-kamazom-na-zheleznodorozhnom-pereezde-v-karagande-snyali-na-video/