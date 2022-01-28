"В машине лежала водка": наказать сбежавшего с места смертельного ДТП полицейского требуют родные погибшей

Брат и мама погибшей. Кадр из сюжета: телеканал КТК

23 января в Алматинской области случилось смертельное ДТП - в результате столкновения внедорожника и легковушки погибла девушка. За рулем внедорожника был полицейский, который, по словам очевидцев, в момент ДТП был пьян. Но по словам родных погибшей, экспертиза показала обратное, передает КТК.

Жизнь Лауры Адильжановой оборвалась 23 января. Девушка возвращалась домой на такси, когда на встречную полосу выехал внедорожник. Столкновение обернулось трагедией.

За рулем внедорожника оказался полицейский. Комментируя произошедшее, в департаменте полиции подчеркивали, что водитель джипа бросил машину и скрылся с места аварии.

Тогда же сообщалось, что по результатам служебного расследования мужчину уволили из органов внутренних дел.

По данным телеканала, очевидцы разглядели в салоне авто теперь уже бывшего стража порядка полупустые бутылки с водкой. Но по словам родных погибшей девушки, экспертиза показала, что водитель был трезв.

"Водитель джипа был пьяный, таксист сказал, что он даже фары не включил. Он сбежал, бросив машину. Он был с девушкой, работает в органах, экспертизу купил. В наркологии купил анализ - якобы он трезвый. Разве трезвый человек будет ехать по встречке с выключенными фарами? В машине лежала водка: есть свидетели, которые это видели", - утверждает мама Лауры Куляш Карибаева.

Родственники погибшей говорят, теперь уже бывший сотрудник полиции делает все возможное, чтобы доказать свою невиновность. В результаты экспертизы они не верят и требуют тщательного расследования.

"На тот момент, когда я его видел, он был в алкогольном опьянении. От него был запах перегара. На следующий день мы поехали в РОВД к следователю - узнать о наркологической экспертизе. Там было указано, что он был трезвый, стоял на ногах, ходил ровно. Он получил отрицательный тест на алкоголь", - рассказал брат погибшей Максат Адилжан.

Водитель второго авто, такси, получил в аварии серьезные травмы - у него разорвана печень, сломаны кости таза. Мужчина уже перенес операцию. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

"Травмы после ДТП, состояние пациента очень тяжелое. Мужчина 40 лет сейчас принимает лечение в отделение хирургии. Состояние стабильно тяжелое. При поступлении сделана операция. Это лапаротомия и ушивание ран печени", - прокомментировал завотделением травматологии многопрофильной клинической больницы Алматы Бекзат Бейсенов.

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили, за рулем внедорожника действительно был их коллега. Но спустя сутки его уволили.

Относительно результатов экспертизы в ведомстве заявили, что они на самом деле еще не готовы.

Расследование идет в рамках закона, заверили в полиции.

"Водитель автомашины Toyota Prado, двигаясь в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Honda Stream. Установлено, что внедорожником управлял сотрудник полиции. По данному факту проведено служебное расследование, и 24 января решением дисциплинарной комиссии он уволен из органов внутренних дел за дискредитацию", - сообщил официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Предполагаемый виновник аварии задержан и находится в СИЗО. За смертельное ДТП ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953385-v-mashine-lezhala-vodka-nakazat-sbezhavshego-s-mesta-smertelnogo-dtp-politseyskogo-trebuyut-rodnye-pogibshey/