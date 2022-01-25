Полицейский сбежал с места смертельного ДТП в Алматинской области

Фото с места происшествия: instagram.com/kris_p_tuzdybastau

Скрывшегося с места аварии полицейского из Алматинской области задержали и поместили под стражу в изолятор временного содержания. ДТП прокомментировали в полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия разместили в соцсетях. На кадрах можно заметить легковую автомашину и внедорожник с серьезными техническими повреждениями.

Виновником ДТП, как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, оказался водитель Toyota Prado, выехавший на полосу встречного движения и допустивший лобовое столкновение с автомашиной Honda Stream. В полиции подчеркнули, что водитель джипа бросил машину и скрылся с места аварии.

Как сообщает автор поста, в ДТП погибла 19-летняя девушка, родные которой заявили, что внедорожником якобы управлял в нетрезвом состоянии сотрудник полиции.

Авария, по данным полиции, произошла 23 января на 12-м километре автодороги "Алматы - Талгар" близ села Туздыбастау. Здесь также подтвердили информацию, что за рулем внедорожника был полицейский.

"Он задержан и водворен в ИВС. Внедорожником действительно управлял сотрудник полиции. Проведено служебное расследование и 24 января решением дисциплинарной комиссии он был уволен из органов внутренних дел за дискредитацию.

В результате ДТП водитель и пассажир Honda Stream с телесными повреждениями доставлены в областную больницу Алматы, где от полученных травм 20-летний пассажир скончался.

По факту аварии проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 345 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК РК. Расследование находится на особом контроле областного департамента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952962-smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-almatinskoy-oblasti-zaderzhan-politseyskiy/