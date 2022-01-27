Колеса отлетели на полном ходу: грузовик внезапно опрокинулся на дороге в Алматы (видео)

Перевернутый грузовик. Фото: instagram/kris.p.almaty.official

В Алматы на дороге перевернулся грузовик. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Вчера, 26 января, на проспекте Аль-Фараби в Алматы опрокинулся на бок грузовик. Это произошло недалеко от здания киностудии "Казахфильм".

Запись ДТП с камеры видеорегистратора опубликовали в социальных сетях. На видео можно заметить, как грузовая машина внезапно начала подпрыгивать, а затем перевернулась набок. При этом у нее оторвались колеса.

"Машина перевернулась около часа дня. Водитель грузовика двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении. Он не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на правый бок. Пострадавший водитель был осмотрен врачами на месте. Сейчас материалы дела находятся в производстве Управления полиции Бостандыкского района", – пояснили в пресс-службе ДП Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953366-kolesa-otleteli-na-polnom-hodu-gruzovik-vnezapno-oprokinulsya-na-doroge-v-almaty-video/