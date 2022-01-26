Астанчанин на авто протаранил придорожное кафе под Павлодаром (фото)

Фото с места ДТП. Источник: instagram.com/kolesa_pavlodara

32-летний мужчина на авто влетел в придорожный вагончик-кафе в селе Кенжеколь. Авария произошла рано утром 25 января, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

В одном из павлодарских пабликов автолюбителей в Instagam появилось фото с места происшествия. Аварию прокомментировали в ДП региона.

"При проверке выяснилось, что за рулем находился 32-летний житель города Нур-Султан. Согласно заключения медицинского освидетельствования, управлявший транспортным средством находился в состоянии алкогольного опьянения. Как установлено, ранее водитель был лишен права управления ТС за аналогичное правонарушение", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Сообщается, что авария произошла в 7 утра. В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя открыто уголовное дело по факту управления транспортным средством лицом, лишенным прав и находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Жителю столицы грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953172-astanchanin-na-svoem-avto-protaranil-pridorozhnoe-kafe-v-prigorode-pavlodara-foto/