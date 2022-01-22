Главный санврач в пьяном виде попал в ДТП на служебном авто в Костанайской области

Ербол Исмагулов. Фото: tobolinfo.kz

На Совете по этике рассмотрели дело руководителя Узункольского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Ербола Исмагулова. Сам он свою вину признал и рассказал, что заставило его сесть за руль в нетрезвом состоянии, передает "ТоболИнфо".

Главный специалист управления контроля в сфере госслужбы Азамат Айтмагамбет объяснил суть дела.

По его словам, 5 ноября 2021 года Ербол Исмагулов отправился на служебной машине на санитарно-карантинный пункт по рабочим делам. После чего поехал к своему отцу, чтобы заменить колесо.

На следующий день главный санврач района употребил спиртное и сел за руль, а на трассе совершил ДТП - не справился с управлением, служебная машина опрокинулась в кювет. В автомобиле находился пассажир, который получил телесные повреждения средней тяжести.

С пострадавшим руководитель управления примирился и расследование по уголовному делу по ст.345 ч.1 УК РК было прекращено. Но он отсидел 15 суток и был лишен водительских прав на 7 лет.

"Ербол Исмагулов предоставил подложный акт медосвидетельствования, чтобы избежать наказания. Прямо из больницы он позвонил мужчине, который за 50 тыс. тенге предоставил нужную справку. На самом же деле освидетельствование выявило тяжелую степень алкогольного опьянения. Антикоррупционная служба сейчас проводит расследование по этому поводу", - отметил Азамат Айтмагамбет.

Сам санврач не стал отрицать свою вину и рассказал о причинах такого поступка.

Он пояснил, что 5 ноября поехал на санитарно-карантинный пункт, чтобы передать картридж, бумагу и средства защиты. За рулем был сам, потому что водитель отпросился.

На обратной дороге спустило колесо, поэтому он свернул в сторону села, где живет его отец. Переночевал у него, потому что было уже поздно.

"До обеда следующего дня мы все отремонтировали, а потом я встретил своих давних знакомых. Они позвали за стол, я не мог отказать, потому что они всегда помогают моему отцу. Он живет один, болеет. Пить я не собирался, но так вышло.

Потом мне позвонила супруга и сказала, что не может растопить печь. Мы недавно переехали, у нас нет газового отопления. Дома холодно, а наш сын болеет, ему нужны были лекарства. Я обошел весь поселок, но не нашел подходящего человека, который смог бы сесть за руль, поэтому решил ехать сам", - рассказал Ербол Исмагулов.

По его словам, в результате ДТП он сломал челюсть, ключицу, три позвонка, три недели не мог встать с кровати. Справку купить санврач решил по совету брата, боялся, что сядет надолго.

На вопрос о том, почему он ездил на служебной машине, чиновник ответил, что во время пандемии они все работали сверхурочно. Отправился же он на автомобиле 5 января по служебной необходимости, а к отцу заехал вынужденно из-за поломки.

Несмотря на все пояснения, члены Совета единогласно приняли решение о наложении на главного санврача дисциплинарного взыскания в виде увольнения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952460-glavnyy-sanvrach-v-pyanom-vide-popal-v-dtp-na-sluzhebnom-avto-v-kostanayskoy-oblasti/