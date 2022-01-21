4 человека погибли при лобовом столкновении автомобилей на трассе в ВКО (фото)

Фото: предоставлено ДП ВКО

19 января около 13.00 часов на 924/150 км автодороги Омск-Майкапчагай произошло лобовое столкновение двух автомобилей Kіa Rio и Mitsubishi Outlander. В результате ДТП погибли четыре человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

После столкновения на месте происшествия погибли водитель и два пассажира Kіa, а также пассажир Mitsubishi.

Водитель и два пассажира Outlander с множественными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

Фото: предоставлено ДП ВКО

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952371-4-cheloveka-pogibli-pri-lobovom-stolknovenii-avtomobiley-na-trasse-v-vko-foto/