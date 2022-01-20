Мужчину сбили насмерть возле акимата в Жезказгане

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В Жезказгане на пешеходном переходе возле акимата сбили человека. Пострадавший погиб от полученных травм. ДТП прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Смертельный наезд на пешехода произошел вечером 19 января на улице Алашахана. По словам очевидцев, мужчину сбили на пешеходном переходе, который находится возле городского акимата.

Автомобиль, совершивший наезд, быстро скрылся с места происшествия. Скорую помощь пострадавшему вызвали случайные свидетели.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области рассказали подробности происшествия.

"ДТП совершено 19 января в 19.05 часов. Водитель Mitsubishi Delica, двигаясь по улице Алашахана, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 60-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

Позже стражам порядка удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 50-летний житель Жезказгана.

Факт ДТП зарегистрирован в полиции. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952167-muzhchinu-sbili-nasmert-vozle-akimata-v-zhezkazgane/