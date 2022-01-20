Люди погибли при столкновении легкового авто с грузовиком в Алматинской области (видео)

Место происшествия. Кадры из видео: instagram.com/kris_p_issyk

На Кульджинском тракте при столкновении "КамАЗа" с легковым автомобилем погибли два человека. ДТП прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места аварии распространяется в соцсетях. На кадрах показан автомобиль Mazda Cronos с раздавленным кузовом. Автор уточняет, что иномарка столкнулась с грузовиком, который затем съехал в придорожную лесополосу.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в ДТП погибли два человека.

"Авария произошла у села Балтабай в Енбекшиказахском районе. Водитель "КамАЗа" на 65 километре автодороги Алматы-Кокпек-Коктал, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с Mazda Cronos.

На месте происшествия погиб 45-летний водитель легковой автомашины. Его 30-летний пассажир скончался при госпитализации в больницу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены экспертизы. Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952140-lyudi-pogibli-pri-stolknovenii-legkovogo-avto-s-gruzovikom-v-almatinskoy-oblasti-video/