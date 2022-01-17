Девушка за рулем Land Cruiser устроила ДТП и скрылась в Караганде (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

В Караганде девушка за рулем Toyota Land Cruiser Prado устроила аварию и скрылась с места происшествия. Владелец пострадавшей машины просит откликнуться очевидцев. Информацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

ДТП с участием девушки-водителя произошло вечером 16 января на улице Ержанова.

По словам владельца пострадавшего авто, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado ехал прямо посередине дороги и вынудил его заехать на бордюр. Однако это не помогло машинам разъехаться, автоледи сбила ему зеркало.

Свою историю и запись с видеорегистратора водитель опубликовал в социальных сетях.

"Проехав несколько метров, машина остановилась. В ней находились две девушки в алкогольном опьянении. Мы заявили, что будем вызывать полицию, после этих слов они нагло уехали.

Мы поехали за ними. Нам удалось догнать автомобиль и перекрыть проезд. В ответ девушка стала таранить нашу машину, а затем развернулась и уехала, протащив при этом людей, которые пытались ее остановить", - рассказал участник ДТП.

По предварительным подсчетам владельца, пострадавшей машине нанесен ущерб на 300 тысяч тенге. По его словам, он в тот же вечер вызвал полицейских, но девушку так и не задержали.

"Сегодня мы разместили видео и пост в социальных сетях, она вышла с нами на связь. Извинялась, признала свою вину. Но я намерен довести дело до конца и заявление забирать не собираюсь", - добавил Олег.

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали ситуацию.

"16 января 20.34 часов в ЦОУ поступило сообщение о том, что по улице Ержанова произошло столкновение двух машин. После чего водитель Toyota скрылась с места происшествия.

Факт зарегистрирован, была составлена схема ДТП. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951593-devushka-za-rulem-land-cruiser-ustroila-dtp-i-skrylas-v-karagande-video/