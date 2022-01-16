Женщину зажало в искореженной машине в результате аварии в СКО (фото)

Фото с места ДТП: ДЧС СКО

Пожарные Айыртауского района спасли пострадавшую в ДТП женщину. Пассажирку зажало в машине, сообщается в официальном Instagram ДЧС СКО.

ДТП произошло на трассе Кокшетау-Рузаевка, между селами Комаровка и Антоновка. На место немедленно выехал дежурный караул части, возглавляемый капитаном гражданской защиты Олжасом Кабдушевым.

Выяснилось, что произошло лобовое столкновение Lexus и Volkswagen Passat. Женщину 1977 года, которая находилась на переднем сиденье немецкого авто, зажало в салоне. Подчеркивается, что она получила множественные травмы ног и была в шоковом состоянии.

"Счет шел буквально на минуты - ребята вскрыли дверцу и освободили зажатые искореженным металлом ноги пострадавшей. Осторожно перенесли ее на носилки и вместе с сотрудниками полиции и медицинскими работниками погрузили в машину скорой помощи. Она была экстренно доставлена бригадой скорой помощи в Айыртаускую районную больницу. Ее жизнь вне опасности", - рассказал о работе пожарных инженер районного отдела по ЧС лейтенант гражданской защиты Мурат Жамбылов.

Водителям обеих машин, которые тоже были в шоковом состоянии, также была оказана помощь медицинскими работниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951363-zhenschinu-zazhalo-v-iskorezhennoy-mashine-v-rezultate-avarii-v-sko-foto/