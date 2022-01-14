5 человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области (фото)

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

На трассе в Атырауской области произошла дорожная авария, в которой погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 14 января около 11.30 часов на 15 км трассы Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобили Honda Odyssey, состоящий на учете в Армении, и "ВАЗ-2115" с номерами Российской Федерации.

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

На месте происшествия погибли водитель 1996 года рождения и 3 пассажира "ВАЗа".

Водитель и пассажир минивэна доставлены в больницу Жылыойского района, где пассажир скончался от полученных травм.

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

В настоящее время начато расследование.

На данный момент установлено, что водитель российской машины не имел прав на управление транспортным средством. Также "ВАЗ-2115", поставленный на учет в России, не имеет подтверждающих документов о приобретении и страховании автомобиля.

Машина, привезенная из Армении, тоже не имеет документа, подтверждающего покупку в этой стране, но есть документ, подтверждающий, что она застрахована.

Напомним, сегодня, 14 января, произошла жуткая авария в Западно-Казахстанской области, ее жертвами тоже стали 5 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951226-5-chelovek-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-atyrauskoy-oblasti-foto/