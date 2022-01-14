Пять человек заживо сгорели в авто на трассе в ЗКО

Место происшествия. Фото: ДЧС ЗКО

Страшное ДТП произошло в Западно-Казахстанской области. На трассе Уральск-Атырау столкнулись лоб в лоб грузовой "КамАЗ" и легковая автомашина Toyota Camry. В результате аварии погибли пять человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Первыми о происшествии сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО. Около 8 часов утра 14 января на 238 километре автодороги Уральск-Атырау столкнулись грузовик и Toyota.

Место происшествия. Фото: ДЧС ЗКО

"Авария произошла на территории Акжаикского района. Груженый солью для корма скота "КамАЗ" с прицепом лоб в лоб столкнулся с автомашиной Toyota Camry. От удара произошло возгорание транспортных средств. Легковая машина полностью уничтожена огнем. Сгорела и кабина грузовика. Сейчас спасатели извлекают пять обгоревших тел", - сообщили в ДЧС ЗКО.

Место происшествия. Фото: ДЧС ЗКО

В полиции проинформировали, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", назначен ряд экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951149-pyat-chelovek-zazhivo-sgoreli-v-avto-na-trasse-v-zko/