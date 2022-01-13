Смертельное ДТП в Караганде: BMW X5 врезался в табло заправки (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/avaria_krg

В Караганде 22-летний водитель BMW X5 столкнулся с Audi, а затем врезался в рекламное табло заправки. В результате от полученных травм погиб один человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Караганда-Сарань. По предварительным данным, 22-летний водитель BMW X5, двигаясь в сторону Сарани, нарушил ПДД, чем спровоцировал столкновение с Audi.

Кроссовер двигался по обочине и врезался в легковушку, за рулем которой был 26-летний водитель. Последний совершал маневр поворота на АЗС.

"В результате ДТП 22-летний пассажир BMW X5 скончался на месте происшествия. Еще один 24-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что вечером 11 января в Костанайской области фура протаранила полицейское авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951042-smertelnoe-dtp-v-karagande-bmw-x5-vrezalsya-v-tablo-zapravki-video/