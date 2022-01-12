Грузовик протаранил полицейское авто на блокпосту в Костанайской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: alau.kz

Вечером 11 января на 60 км автодороги Костанай-Мамлютка фура протаранила полицейское авто. Подробности дорожно-транспортного происшествия озвучили в комендатуре Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 11 января около 19.10 часов на 60 км автодороги Костанай-Мамлютка 45-летний водитель грузовика Volvo, подъезжая к блокпосту, из-за технической неисправности тормозной системы врезался в стоящий на обочине полицейский автомобиль JAC S3, а также еще одну машину Lada Granta.

В результате аварии никто не пострадал.

По данному факту в отношении водителя фуры составлен протокол по ст.610 ч.1 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1950765-gruzovik-protaranil-politseyskoe-avto-na-blokpostu-v-kostanayskoy-oblasti-video/