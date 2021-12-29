Виновница смертельного ДТП возле клуба в Уральске попала под амнистию

Кайрат Айсариев. Фото: из семейного архива

Полицейские Уральска прекратили уголовное дело по факту наезда на 29-летнего Кайрата Айсариева, который скончался от полученных травм в больнице. 28-летняя девушка, которая была за рулем, амнистирована. Об этом сообщили в ДП Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"ДТП произошло в тот момент, когда водитель Mercedes совершала маневр заднего хода с поворотом налево. Потерпевший находился с левой стороны возле указанной машины. В результате автомобиль сбил мужчину. Он упал на землю затылочной областью.

У водителя признаков алкогольного опьянения не выявлено. Уголовное дело прекращено органом досудебного расследования в связи с актом амнистии в соответствии с требованиями УПК РК, так как данное правонарушение относится к категории небольшой тяжести", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Сестра погибшего Малика возмущена тем, что виновница избежала наказания. Женщина уверена, что подавать апелляцию не имеет смысла. У участницы ДТП двое детей, она вдова.

"Дело не дошло до суда. Мы в шоке. Женщина продолжает ездить на машине, ей отдали права. Суд должен был ее лишить хотя бы прав. Считаю, что амнистия должна применяться к тем, кто получил наказание", - говорит Малика.

Напомним, 23 октября 2021 года возле одного из ночных клубов Уральска был совершен наезд на 29-летнего мужчину. Инцидент попал на видео. Кайрат Айсариев скончался в реанимации больницы спустя пять дней. Родственники погибшего выступили с заявлением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949210-vinovnitsa-smertelnogo-dtp-vozle-kluba-v-uralske-popala-pod-amnistiyu/