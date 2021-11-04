"Просили ее не садиться за руль": родные погибшего в Уральске парня сделали заявление

Кайрат Айсариев. Фото: из семейного архива

В Уральске 29-летний Кайрат Айсариев стал жертвой автомобильного наезда. Около трех часов ночи 23 октября мужчина вышел из ночного клуба вместе с компанией друзей и ждал такси. В этот момент выезжавшая задним ходом с парковки машина переехала его. Молодой человек пять дней провел в коме, после чего скончался от полученных травм, передает корреспондент NUR.KZ.

Сестра погибшего говорит, что 29-летняя девушка-водитель была знакома с ее братом. В этот день она также отдыхала в клубе.

"Женщина-водитель была в нетрезвом состоянии. Друзья брата видели, что она выпивала. Они даже пытались уговорить ее не садиться за руль и забрать ключи. Колеса у автомашины были вывернуты, она наехала на ногу Кайрату. Он упал и сильно ударился головой. Медики рассказали, что у него были сломаны правая голень и ребра. Он умер от кровоизлияния в мозг 27 октября", - рассказала Малика Мартынюк.

Кайрат Айсариев. Фото: из семейного архива

Теперь родственница погибшего мужчины опасается, что виновная может избежать наказания.

"Если она наехала на моего брата в нетрезвом состоянии, она должна была вызвать полицию и скорую помощь. А эта женщина отвезла его в травмпункт и сказала, что он упал головой на улице. Медосвидетельствование ей провели только на утро", - говорит Малика.

Кайрат Айсариев. Фото: из семейного архива

В департаменте полиции ЗКО отметили, что 29-летняя водитель на автомашине Mercedes-Benz S 500 при движении задним ходом, не соблюдая правила дорожного движения, сбила стоящего рядом с машиной мужчину.

"Потерпевший скончался в областной многопрофильной больнице от полученных травм. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - заявили в ДП ЗКО.

Также полицейские уточнили, что автомобиль в данный момент водворен на штрафстоянку. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение по избранию меры пресечения для женщины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940567-prosili-ee-ne-saditsya-za-rul-rodnye-pogibshego-v-uralske-parnya-sdelali-zayavlenie/