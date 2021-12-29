Четыре грузовика столкнулись на трассе в Актюбинской области

Фото с места ДТП: polisia.kz

ДТП с участием четырех грузовых машин произошло на трассе в Актюбинской области вчера, 28 декабря. В результате ДТП пострадал один человек, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, авария произошла на автодороге "Самара - Шымкент": на скользком участке трассы столкнулись четыре фуры. В результате произошедшего пострадал один дальнобойщик.

"Основной причиной ДТП на дорогах является самонадеянность водителей", - подчеркнули в полиции.

В связи с этим полицейские в очередной раз обратились к автолюбителям и призвали водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования, строго выполнять предписания дорожных знаков и своевременно перейти на зимнюю резину.

Ранее мы рассказывали о массовом ДТП с участием трех авто, произошедшем в Алматы. В результате аварии пострадали трое взрослых и ребенок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949044-chetyre-gruzovika-stolknulis-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti/