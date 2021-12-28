Ребенок и трое водителей попали в больницу после массового ДТП в Алматы (фото)

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Сегодня вечером на транспортной развязке в Алматы произошло ДТП с участием трех авто, в результате которого пострадали трое водителей и ребенок.

Как пишет Sputnik Казахстан со слов очевидцев, в момент аварии водители авто марок Toyota Camry и Subaru Forester ехали по мосту развязки на пересечении проспекта Раимбека и улицы Момышулы на юг.

В определенный момент Subaru врезался в заднюю часть Camry, из-за чего ее откинуло на встречную полосу и развернуло.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Сразу после этого в Toyota на полном ходу врезалось авто марки Mazda, водитель которого ехал навстречу.

Subaru Forester, тем временем, пролетел все полосы встречного движения и врезался в металлический отбойник.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

В результате аварии пострадали четыре человека: трое водителей и ребенок, находившийся в салоне Toyota Camry.

Прибывшие на место ДТП медики осмотрели пострадавших и приняли решение доставить их всех в больницу.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949010-rebenok-i-troe-voditeley-popali-v-bolnitsu-posle-massovogo-dtp-v-almaty-foto/