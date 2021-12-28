Столкновение двух автобусов в Алматы: стало известно о состоянии пострадавших

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов произошло сегодня в Медеуском районе Алматы. Появилась информация о состоянии пострадавших, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья города.

В ведомстве пояснили, что пострадавшие были доставлены в городские клинические больницы №4 и №5.

Троих человек на "скорой" доставили в 4-ю горбольницу. Пациенты были осмотрены мультидисциплинарной бригадой врачей - травматологом и нейрохирургом. Были проведены клинико-лабораторные исследования.

В городском УОЗ сообщили, что пациенты отказались от госпитализации. Они были направлены на амбулаторное лечение.

Еще двое, по данным горздрава, поступили в ГКБ №5. Пострадавших осмотрели и так же направили на амбулаторное лечение.

Напомним, во вторник на пересечении улиц Татибекова и Серпер в Алматы произошло столкновение двух пассажирских автобусов. На тот момент сообщалось о как минимум 20 пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948978-stolknovenie-dvuh-avtobusov-v-almaty-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih/