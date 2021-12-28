Два автобуса столкнулись в Алматы: есть пострадавшие (фото)

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

В Алматы сегодня, 28 декабря, произошло ДТП с общественным транспортом - столкнулись два автобуса. Предварительно, пострадали около 20 человек.

По данным Sputnik Казахстан, авария случилась в Медеуском районе Алматы, на пересечении улиц Татибекова и Серпер.

Как рассказали очевидцы изданию, автобус маршрута №4 стоял около остановки. В это время на скорости двигался автобус маршрута №203. Водитель последнего хотел объехать автобус №4.

В этот же момент по левой полосе ехал автомобиль, и водитель общественного транспорт, пытаясь избежать столкновения с ним, влетел на полном ходу в стоящий автобус.

Предварительно, в результате ДТП пострадали около 20 человек.

Причины и обстоятельства аварии установят сотрудники компетентных служб, которые сейчас работают на месте ДТП.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948886-dva-avtobusa-stolknulis-v-almaty-est-postradavshie-foto/