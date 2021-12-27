В Алматы насмерть сбили мужчину

Место аварии. Фото: zakon.kz

В нижней части Алматы сбили человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался на месте, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел на Илийском тракте. Lexus IS двигался в северном направлении, в этот же момент по "зебре" переходил дорогу мужчина. По неизвестным причинам произошел наезд.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Место аварии. Фото: zakon.kz

Поврежденный Lexus. Фото: zakon.kz

На месте работали сотрудники дорожной полиции и криминалист. Им предстоит установить личность погибшего и выяснить все обстоятельства ДТП.

Поврежденный Lexus. Фото: zakon.kz

Напомним, сегодня с утра Алматы замело снегом, в некоторых местах количество осадков достигало пяти сантиметров. В связи с этим в ДЧС призвали автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948652-v-almaty-nasmert-sbili-muzhchinu/