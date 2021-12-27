Алматы засыпало снегом: в ДЧС обратились к горожанам

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы впервые за несколько недель выпал снег. Чтобы расчистить город, на улицы вышли более 500 единиц спецтехники, сообщает корреспондент NUR.KZ.

"27 декабря в 02:00 с нижних районов города Алматы началось выпадение мокрого снега. По состоянию на 07:00, выпало до 5 сантиметров снега", – сообщили в акимате города.

Во избежание несчастных случаев из-за гололеда, дороги посыпают противогололедными материалами, уже использовано 1300 тонн.

Кроме того, организована работа по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования. Сообщается, что с утра запланирован выход 526 единиц спецтехники (пескоразбрасывателей и снегоуборочных машин).

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу "Казгидромета", выпадение осадков завершится после обеда. Температура воздуха сегодня днем составит от 0 до -2 градусов с дальнейшим понижением во второй половине дня.

ДЧС города Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезду на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (например, на разговоры по мобильному телефону);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви: она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Вместе с этим ДЧС рекомендует не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

Ранее в "Казгидромете" сообщали, что к Новому году алматинцев ожидает сравнительно теплая погода, а также, вероятнее всего, полное отсутствие снега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948628-almaty-zasypalo-snegom-v-dchs-obratilis-k-gorozhanam/