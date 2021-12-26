Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Алматинской области (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_tdk

На трассе Алматы – Усть-Каменогорск легковое авто столкнулось с грузовиком. В ДТП пострадали двое мужчин, которых с тяжелыми травмами госпитализировали. В полиции говорят, что одной из причин аварии мог стать накрывший дорогу густой туман, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Видео с места ДТП разместили в соцсетях. На кадрах запечатлен Volkswagen Golf, въехавший в прицеп большегруза. На обочине дороги лежат прикрытые одеялами два человека.

"Не доезжая до Шенгельды на бетонке сильный гололед. По словам автора видео, у двоих человек, которые сидели в Volkswagen Golf, переломы ног. Другие водители вытащили (пострадавших – прим. ред.) и вызвали скорую помощь", – говорится в публикации.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что авария произошла сегодня, 26 декабря, утром в Кербулакском районе.

"Volkswagen Golf управлял 28-летний мужчина, который на 117-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с попутно следовавшим грузовиком Scania.

В ДТП пострадали водитель и пассажир легковой автомашины, которых с различными травмами госпитализировали в больницу Капшагая", – сообщили в правоохранительных органах.

По информации упрздрава региона, у обоих пострадавших диагностированы вывихи и множественные переломы, ушибы, сотрясение головного мозга и травматический шок.

В полиции дополнили, что из-за сильного тумана этот участок трассы был закрыт несколько часов. С 13:00 он снова стал доступен для проезда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948578-dva-cheloveka-postradali-v-dtp-s-gruzovikom-v-almatinskoy-oblasti-video/