Поезд сбил двух лошадей в Костанайской новости

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Двух лошадей сбил пассажирский поезд в Костанайской области. Хозяина животных оштрафовали, сообщает официальный Instagram-аккаунт департамента полиции на транспорте.

По данным департамента, за 2021 год было зарегистрировано почти 2,5 тыс. фактов экстренного торможения поездов. Один из них произошел несколько дней назад в Костанайской области на перегоне "Койбагор - Кушмурун" - пассажирский поезд, следовавший из Алматы в Костанай, сбил двух лошадей.

На владельца животных составили административный протокол по статье 559 КоАП РК "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог". Мужчину оштрафовали на 5 МРП, то есть 14,5 тыс. тенге.

Отмечается, что с начала года к ответственности за переход железнодорожных путей в неустановленном месте привлекли больше 25 тыс. казахстанцев. Под колеса поездов за 11 месяцев этого года попало 108 человек, большинство из них спасти не удалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948293-poezd-sbil-dvuh-loshadey-v-kostanayskoy-novosti/