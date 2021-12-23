Почти 100 ДТП за сутки из-за непогоды: полиция обратилась к астанчанам

Иллюстративное фото: Facebook/Ерлан Тургумбаев

За минувшие сутки в столице зарегистрировали 93 дорожно-транспортных происшествия. В связи с ухудшением погоды полиция столицы обратилась к астанчанам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.

"В связи с изменчивостью и ухудшением погодных условий призываем водителей быть максимально внимательными и осторожными во время движения, не отвлекаться на различные гаджеты, в том числе смартфоны", - говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что на улицах мегаполиса в круглосуточном режиме ведется уборка снега, поэтому автолюбителей просят быть аккуратными и не оставлять машины вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать общественному транспорту и снегоуборочной технике.

Кроме того, по сообщению полиции, на дорогах города сейчас образовалась наледь, это способствуют увеличению тормозного пути. Водителям стоит помнить об этом, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.

Быть внимательными полицейские призывают не только водителей, но и пешеходов - переходить проезжую часть горожанам следует особенно осторожно.

По данным портала Gismeteo, сегодня в столице вновь ожидается снег с дождем и плюсовая температура - столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов. Завтра, 24 декабря, синоптики прогнозируют до -15 градусов мороза, а это значит, что астанчан ждет гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948099-pochti-100-dtp-za-sutki-iz-za-nepogody-politsiya-obratilas-k-astanchanam/