Машина несколько раз опрокинулась в результате ДТП в Алматы (фото)

Сегодня, 22 декабря, по восточной объездной автодороге в Алматы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Как пишет Sputnik Казахстан, авария произошла на северном направлении дороги.
В момент происшествия водитель авто марки Honda CRV уже подъезжал к развязке, когда почувствовал удар с правой стороны автомобиля.
Из-за этого он потерял управление транспортом, машина несколько раз перевернулась и в итоге встала на колеса.
При этом указывается, что вторая автомашина, участвовавшая в ДТП, скрылась с места происшествия, не останавливаясь.
В результате аварии пострадали два человека - водитель и пассажир Honda. Водитель после осмотра медиков от госпитализации отказался, а пассажира с различными травмами и переломами двух пальцев доставили в ближайшую больницу.
Отмечается, что после осмотра врачи были вынуждены ампутировать один из пальцев пострадавшего.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948036-mashina-neskolko-raz-oprokinulas-v-rezultate-dtp-v-almaty-foto/