Машина несколько раз опрокинулась в результате ДТП в Алматы (фото)

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Сегодня, 22 декабря, по восточной объездной автодороге в Алматы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как пишет Sputnik Казахстан, авария произошла на северном направлении дороги.

В момент происшествия водитель авто марки Honda CRV уже подъезжал к развязке, когда почувствовал удар с правой стороны автомобиля.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Из-за этого он потерял управление транспортом, машина несколько раз перевернулась и в итоге встала на колеса.

При этом указывается, что вторая автомашина, участвовавшая в ДТП, скрылась с места происшествия, не останавливаясь.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

В результате аварии пострадали два человека - водитель и пассажир Honda. Водитель после осмотра медиков от госпитализации отказался, а пассажира с различными травмами и переломами двух пальцев доставили в ближайшую больницу.

Отмечается, что после осмотра врачи были вынуждены ампутировать один из пальцев пострадавшего.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948036-mashina-neskolko-raz-oprokinulas-v-rezultate-dtp-v-almaty-foto/