Двух подростков сбили на пешеходном переходе в Петропавловске

Кадр из видео с места событий: instagram.com/skopetro

Двое подростков попали в больницу в результате ДТП на пешеходном переходе в Петропавловске. Момент наезда попал на видео.

Ролик появился в Instagram-паблике skopetro. На кадрах видно, как ребята переходят дорогу, один из автомобилей остановился и пропустил пешеходов, а другой сбил двух подростков.

В ДП региона прокомментировали данное происшествие. По информации полицейских, инцидент произошел накануне днем на улице Жумабаева. Сообщается, что наезд совершил водитель автомобиля марки Mercedes.

В результате ДТП пострадали подростки 2008 и 2009 годов рождения. С различными травмами они были доставлены в детскую областную больницу.

По данному факту начато расследование по статье 345 УК РК.

Внимание! Видео не рекомендуется смотреть лицам моложе 18 лет, беременным и людям с неустойчивой психикой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947824-dvuh-podrostkov-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-petropavlovske/