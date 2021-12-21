Пешеход погиб под колесами авто в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

50-летний сельчанин погиб под колесами авто в Алматинской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Трагедия произошла в ночь с 15 на 16 декабря. В дежурную часть Илийского РУП поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом близ села Байсерке.

Факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 УК РК. На место выехали сотрудники полиции.

В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что 41-летний житель поселка Тлендиева за рулем Honda Odyssey на 20 км автодороги "Байсерке-Караой-Шелекемир" допустил наезд на пешехода.

По информации стражей порядка, 50-летний житель села Жанаталап переходил дорогу в неустановленном месте. Мужчина скончался на месте аварии.

Начальник Илийского РУП Марат Куштыбев сообщил, что данный факт произошел в ночное время. Пешеход был плохо виден, в связи с чем водитель поздно его заметил.

"Если на проезжей части дороги между населенными пунктами поблизости отсутствует оборудованный пешеходный переход, пешеход должен убедиться в отсутствии транспортных средств и только после этого переходить проезжую часть. Убедительная просьба, не перебегать и не переходить дорогу перед близко идущим транспортом, берегите себя и своих детей. Соблюдайте правила дорожного движения!" - обратился он к участникам дорожного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947772-peshehod-pogib-pod-kolesami-avto-v-almatinskoy-oblasti/