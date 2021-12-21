Пьяный водитель без прав угодил в ДТП в Жезказгане

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ДТП с участием пьяного водителя, которого ранее лишили прав, произошло в Жезказгане, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Авария произошла в минувшее воскресенье утром на улице Желтоксан. На место прибыли сотрудники патрульной полиции.

Выяснилось, что 27-летний водитель автомобиля Daimler-Benz не справился с рулевым управлением и столкнулся с такси. Отмечается, что во время допроса полицейские почувствовали запах алкоголя от водителя данного авто.

Освидетельствование установило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, оказалось, что в 2018 году он был лишен права управления транспортными средствами.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК.

Начальник УП города Ерлан Есжанов отметил, что с начала года в Жезказгане выявлено 9 подобных фактов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947752-pyanyy-voditel-bez-prav-ugodil-v-dtp-v-zhezkazgane/