Житель Атырау угнал авто сестры, совершил ДТП и сбежал

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Житель Атырау угнал авто сестры, совершил на нем ДТП и сбежал с места происшествия, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

17 декабря около 07.50 часов полицейские обнаружили автомобиль Toyota Camry, который столкнулся с опорой, расположенной на обочине дороги по улице Жаналы в Атырау. Выяснилось, что водитель скрылся с места происшествия.

В салоне были обнаружены документы, принадлежащие 30-летней девушке. Стражи порядка с ней связались и узнали, что утром неизвестный угнал ее автомобиль, стоявший возле дома. Она как раз собиралась заявить в полицию.

При проведении проверки правоохранители установили, что автомобиль угнал 22-летний брат заявительницы, который совершил аварию и скрылся.

Место происшествия. Фото: polisia.kz

В отношении нарушителя составлены протоколы по ч.1 ст.610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества) и ч.2 ст.611 КоАП РК (Оставление места ДТП).

Собранные материалы направлены в административный суд для принятия законного решения.

Кроме того, по ч.2 ст.230 КоАП РК (Незаключение договора обязательного страхования) наложен штраф в размере 29 170 тенге. Машина помещена на спецстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947574-zhitel-atyrau-ugnal-avto-sestry-sovershil-dtp-i-sbezhal/